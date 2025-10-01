Ottava giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, terza in classifica e reduce da quattro vittorie consecutive, ospita all'U-Power Stadium di Monza l'Ospitaletto. I nerazzurri di Vecchi scenderanno in campo domenica 5 ottobre, con calcio di inizio alle ore 20:30.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 di Vecchi ospita l’Ospitaletto: la designazione arbitrale
inter under 23
Serie C, l’Inter U23 di Vecchi ospita l’Ospitaletto: la designazione arbitrale
I nerazzurri, terzi in classifica e reduci da quattro vittorie consecutive, affrontano la formazione bresciana
Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Lucio Felice Agelillo della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure. Alberto Poli di Verona è il quarto uomo, Mattia Bettani di Treviglio l'operatore FVS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA