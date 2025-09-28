Calligaris 6,5
Serie C, pagelle Lumezzane-Inter U23: Topalovic illuminante. Spinaccè, risposta da bomber
Serie C, pagelle Lumezzane-Inter U23: Topalovic illuminante. Spinaccè, risposta da bomber
Il centrocampista sloveno domina ancora una volta in mezzo al campo, altra prestazione positiva dei nerazzurri
Si fa trovare subito pronto sul tentativo tutt'altro che banale di Iori dopo pochi minuti. Non intuisce il calcio di rigore di Malotti, per il resto ordinaria amministrazione.
