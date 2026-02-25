FC Inter 1908
Inter U23, una giornata di squalifica per Vecchi: non sarà in panchina contro l’Alcione

Il tecnico nerazzurro è stato fermato dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione rimediata contro il Renate, quinta stagionale
Non ci sarà Stefano Vecchi sulla panchina dell'Inter U23 sabato sera, in occasione del match casalingo contro l'Alcione: il tecnico nerazzurro è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione rimediata contro il Renate, la sua quinta stagionale.

Al suo posto, a guidare la squadra, ci sarà il suo vice Omar Danesi.

