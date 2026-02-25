Non ci sarà Stefano Vecchi sulla panchina dell'Inter U23 sabato sera, in occasione del match casalingo contro l'Alcione: il tecnico nerazzurro è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione rimediata contro il Renate, la sua quinta stagionale.
Al suo posto, a guidare la squadra, ci sarà il suo vice Omar Danesi.
