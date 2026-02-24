Il centrocampista della formazione di mister Vecchi ha parlato per il Matchday Programme di Inter-Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 16:02)

Mattia Zanchetta, centrocampista dell'Inter Under23 (che arriva dalla sconfitta per due a uno contro il Renate) guidata da Stefano Vecchi, in occasione del matchday di Inter-Bodo ha rilasciato un'intervista all'area media del club nerazzurro.

Di lui, sull'edizione di oggi del programma dedicato alla partita che si giocherà questa sera a San Siro, si legge: "Centrocampista classe 2006, Mattia Zanchetta ha avuto un percorso di crescita lineare e costante nel Settore Giovanile nerazzurro, dove è arrivato nel 2021. Nella stagione 2022-2023 con l’Under 17 ha collezionato 20 presenze e 4 reti imponendosi come punto fermo della squadra e facendo le prime presenze nell'Under 18. Nel 2023/24 ha avuto anche le prime occasioni con la Primavera, squadra in cui è diventato un punto di riferimento nella stagione 2024-2025 chiusa con la vittoria dello Scudetto, prima del passaggio nell'U23 di mister Stefano Vecchi".

«Mi descriverei come un giocatore preciso tecnicamente, intelligente e determinato. I miei punti di forza sono le qualità tecniche e la visione di gioco», ha detto di sé il calciatore nerazzurro.

«Diventare calciatore è un po’ il sogno di tutti i bambini, sicuramente il fatto di essere cresciuto in una famiglia di sportivi, appassionati di calcio e con un papà ex calciatore (ed ex tecnico delle giovanili dell'Inter.ndr) ha fatto sì che questo avvenisse in maniera quasi naturale e spensierata. Il mio posto del cuore? Il giardino della casa dei miei nonni dove ho passato tantissimo tempo giocando a calcio con i miei fratelli», ha spiegato.

«Prima di una partita cerco di concentrarmi sulle cose che devo fare in base a come abbiamo preparato la gara. Dal punto di vista calcistico penso che la sfida contro il Trabzonspor dei quarti di finale di Youth League davanti a 40.000 spettatori sia stata la più difficile ma anche la più emozionante. Dal punto di vista personale invece uno dei fattori più duri inizialmente è stato vivere lontano dalla famiglia».

(Fonte: Matchday Programme)