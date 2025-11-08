fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23-Vicenza, Sky o DAZN? Dove vederla in tv e streaming

I nerazzurri affrontano il Vicenza nel 13° turno del Girone A di Serie C: gara in programma domani alle 12:30 all'U-Power Stadium di Monza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dopo la vittoria per 3-1 contro l’AlbinoLeffe, l'Inter U23 si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Vicenza. Il match è in programma domenica 9 novembre alle ore 12:30 all'U-Power Stadium di Monza, impianto casalingo dei giovani nerazzurri di Stefano Vecchi.

I tifosi nerazzurri hanno la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alla partita, valida per la 13ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26.

La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quarto posto in classifica, a quota 22 punti. Sei le vittorie conquistate contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane, Alcione Milano e AlbinoLeffe, due le sconfitte contro Lecco e Cittadella e quattro i pareggi contro Novara, Pro Patria, Renate e Ospitaletto Franciacorta.

Il Vicenza reduce dal successo contro Giana Erminio, è primo in classifica a quota 32 punti dopo tredici giornate, frutto di dieci vittorie e due pareggi.

INTER U23 - VICENZA: DOVE VEDERLA

Inter U23-Vicenza, sfida valida per la 13ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 12:30 all'U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

(Fonte: Inter.it)

