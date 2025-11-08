Inter U23-Vicenza, Sky o DAZN? Dove vederla in tv e streaming

La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quarto posto in classifica, a quota 22 punti. Sei le vittorie conquistate contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane, Alcione Milano e AlbinoLeffe, due le sconfitte contro Lecco e Cittadella e quattro i pareggi contro Novara, Pro Patria, Renate e Ospitaletto Franciacorta.
Il Vicenza reduce dal successo contro Giana Erminio, è primo in classifica a quota 32 punti dopo tredici giornate, frutto di dieci vittorie e due pareggi.
INTER U23 - VICENZA: DOVE VEDERLA
Inter U23-Vicenza, sfida valida per la 13ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 12:30 all'U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
