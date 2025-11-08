Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 9 novembre alle ore 12:30 all'U-Power Stadium di Monza, sarà diretto da Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, coadiuvato da Cristiano Pelosi di Ercolano e Alessio Miccoli di Lanciano. Il quarto uomo è Enrico Cappai di Cagliari, operatore FVS è Edoardo Maria Brunetti di Milano.