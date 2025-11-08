Tredicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo esterno contro l'Albinoleffe, ospita la capolista Vicenza, autentica dominatrice del campionato con 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 partite.
Serie C, l’Inter U23 ospita la capolista Vicenza: la designazione arbitrale
I nerazzurri di Vecchi, reduci dal successo esterno contro l'Albinoleffe, affrontano la prima in classifica
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 9 novembre alle ore 12:30 all'U-Power Stadium di Monza, sarà diretto da Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, coadiuvato da Cristiano Pelosi di Ercolano e Alessio Miccoli di Lanciano. Il quarto uomo è Enrico Cappai di Cagliari, operatore FVS è Edoardo Maria Brunetti di Milano.
