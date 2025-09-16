L'Inter U23, reduce dalla prima sconfitta in campionato per mano del Lecco e ancora senza vittorie dopo le prime tre giornate, torna in campo mercoledì contro la Virtus Verona (calcio di inizio alle ore 19).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 fa visita alla Virtus Verona: la designazione arbitrale
inter under 23
Serie C, l’Inter U23 fa visita alla Virtus Verona: la designazione arbitrale
Trasferta veneta per i nerazzurri di Vecchi, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo le prime tre giornate
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro sarà diretto da Domenico Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi di Palermo e Luigi Ingenito di Piombino, con Roberto Lovison di Padova come quarto uomo e Giovanni Boato di Padova come FVS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA