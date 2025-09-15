Federico Valente, tecnico del Lecco, ha commentato in conferenza stampa il successo sull'Inter U23 : "Devo fare un complimento alla squadra che ha provato a fare quello che avevamo chiesto in campo. Potevamo far girare la palla più velocemente e attaccare meglio l'ultima linea, ma c'è sempre un avversario. Sapevamo del loro pericolo in ripartenza, ma siamo stati più o meno sempre pronti e non abbiamo concesso molto. Sono contentissimo per la squadra".

"Abbiamo ancora tanto margine. Rivedrò la partita stasera, domani giorno libero, e mercoledì si torna in campo. I ragazzi sono contenti, soprattutto quelli che sono qui da tanto e non vincevano. Come mantenere questo momento positivo, anche dal punto di vista ambientale? Per i giocatori è fantastico avere un pubblico così per 95-96 minuti, che ti sostiene, ti spinge e ha fame di vincere con te. Non freno l'euforia, perché può portarti lontano, ma noi come squadra, staff e società dobbiamo rimanere lucidi. L'euforia è benvenuta, ma il lavoro in campo è ciò che conta".