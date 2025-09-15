Federico Valente, tecnico del Lecco, ha commentato in conferenza stampa il successo sull'Inter U23: "Devo fare un complimento alla squadra che ha provato a fare quello che avevamo chiesto in campo. Potevamo far girare la palla più velocemente e attaccare meglio l'ultima linea, ma c'è sempre un avversario. Sapevamo del loro pericolo in ripartenza, ma siamo stati più o meno sempre pronti e non abbiamo concesso molto. Sono contentissimo per la squadra".
Lecco, Valente: “Contentissimo per la squadra. Non freno l’euforia, ma rimaniamo lucidi”
Il tecnico della formazione lecchese commenta così in conferenza stampa il successo ottenuto contro l'Inter U23
"Abbiamo ancora tanto margine. Rivedrò la partita stasera, domani giorno libero, e mercoledì si torna in campo. I ragazzi sono contenti, soprattutto quelli che sono qui da tanto e non vincevano. Come mantenere questo momento positivo, anche dal punto di vista ambientale? Per i giocatori è fantastico avere un pubblico così per 95-96 minuti, che ti sostiene, ti spinge e ha fame di vincere con te. Non freno l'euforia, perché può portarti lontano, ma noi come squadra, staff e società dobbiamo rimanere lucidi. L'euforia è benvenuta, ma il lavoro in campo è ciò che conta".
