Lumezzane-Inter U23, pagelle: Zuberek lancia un gran segnale, Kamate azzecca la giocata

Lumezzane-Inter U23, pagelle: Zuberek lancia un gran segnale, Kamate azzecca la giocata

I nerazzurri di Vecchi vincono in rimonta la prima gara ufficiale della loro storia, mostrando carattere ma anche cose da aggiustare
Lumezzane-Inter U23, pagelle: Zuberek lancia un gran segnale, Kamate azzecca la giocata- immagine 1

Melgrati 7

Si rende protagonista nel primo tempo con due grandi parate, mentre non può nulla sul gol di Malotti. Richiama a gran voce i suoi compagni, guidando i movimenti difensivi della squadra.

