L'esterno sinistro classe 2005, come anticipato da Fcinter1908, lascia i nerazzurri per trovare maggior spazio altrove

Fabio Alampi Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 23:13)

Matteo Motta, terzino sinistro classe 2005, con un lungo post pubblicato su Instagram ha voluto salutare l'Inter, prima del suo trasferimento - come anticipato da Fcinter1908 - al Lumezzane, per il quale manca solamente l'ufficialità: "Sono arrivato all'Inter a soli 12 anni, con una valigia piena di sogni e la voglia di dare tutto. Da quel giorno è iniziato un viaggio fatto di impegno, sacrifici e crescita, un percorso che mi ha visto passare dall'essere un ragazzino con il cuore pieno di speranze a un uomo pronto ad affrontare nuove sfide.

Otto anni possono sembrare tanti, ma per me sono volati tra allenamenti, trasferte, momenti di gioia e momenti più duri. Ho imparato che dietro ogni traguardo ci sono rinunce silenziose, ore di lavoro che nessuno vede, scelte difficili e la capacità di rialzarsi quando qualcosa non va come previsto. Ho messo tutto me stesso in questo cammino, sapendo che ogni passo aveva un senso e mi stava preparando per quello che verrà.

A 20 anni sento di lasciare un pezzo importante di me, ma non come chi chiude una porta: parto portandomi dietro ogni ricordo, ogni lezione, ogni emozione che mi ha formato. Questo non è un addio, ma un passaggio naturale verso un nuovo capitolo, con la stessa passione e la stessa determinazione che mi hanno accompagnato fin dal primo giorno.

Perché alla fine, quello che resta, è l'amore per ciò che si fa e la certezza che il viaggio è appena iniziato. Ciao Inter".