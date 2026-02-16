Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, al termine del match pareggiato contro l'Inter U23 non ha nascosto il suo disappunto nei confronti dell'arbitraggio e di alcuni atteggiamenti tenuti dalla formazione nerazzurra: "Una sconfitta sarebbe stata totalmente immeritata, vado contro quello che ha detto l'allenatore dell'Inter .

Siamo qui a commentare un arbitraggio a dir poco scandaloso, volto per tutta la partita ad avvantaggiare l'Inter con situazioni palesi e chiare. Questa cosa non va bene. Ci manca un rigore evidente, che non ha nessun tipo di altra valutazione, l'hanno visto tutti anche dalla tribuna. Oltre a quello penso che ci siano stati altri episodi gravissimi, come una palla buttata dentro da parte dell'Inter: una cosa vergognosa. Penso che sia assurdo che l'arbitro sia andato a rivedere il nostro 2-2 senza che neanche l'Inter avesse usato la card, non so che cosa volesse andare a rivedere. Al termine ci hanno provato ancora, non fischiandoci una punizione incredibile su Torri strattonato a terra, e fischiato un fallo per loro dalla quale è nata l'occasione finale del possibile 2-3.