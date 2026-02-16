Calligaris 6,5
Buona prestazione da parte dei nerazzurri, che non riescono a vincere per colpa di sfortuna e alcune ingenuità
Rischia di combinarla grossa nel primo tempo coprendo male il suo palo, ma nel finale si supera con una gran parata. Incolpevole sui due gol dell'Ospitaletto.
Cinquegrano 5,5
Non benissimo in occasione del primo gol dell'Ospitaletto, quando concede troppo campo a Messaggi.
Prestia 6
Non impeccabile, ma riesce comunque a tenere in piedi la baracca.
Alexiou 6
Al rientro da titolare, gioca in maniera aggressiva anche se non sempre precisa. Nel finale subisce un colpo non visto dall'arbitro, e l'Ospitaletto pareggia.
