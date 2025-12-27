Andrea Zanchetta non è più l'allenatore del Novara. L'ex tecnico dell'Inter Primavera è stato esonerato al termine del girone di andata, chiuso al quattordicesimo posto in classifica con 21 punti, proprio a pochi giorni dalla sfida contro l'U23 nerazzurra (in programma domenica 4 gennaio).
Novara, UFFICIALE: esonerato Zanchetta a pochi giorni dal match contro l’Inter U23
L'ex tecnico della Primavera nerazzurra è stato sollevato dall'incarico proprio al termine del girone di andata
Questo il comunicato del club piemontese:
Novara Football Club comunica che Andrea Zanchetta non ricopre più il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. La Società desidera ringraziare mister Zanchetta per l'attività svolta con serietà e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo del percorso professionale.
(novarafootballclub.it)
