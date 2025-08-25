Andrea Zanchetta, tecnico del Novara, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro l'Inter U23 : "Sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, per lo spirito che hanno messo in campo, segnali confortanti contro un'ottima squadra che ha grandissima qualità. Devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali, peccato non aver finalizzato situazioni dove potevamo sicuramente fare meglio. A volte è mancata concretezza, non mi piace parlare di fortuna. Penso alla palla di Alberti, che la calci sporca fai gol e se la calci bene non segni. A me interessa il fatto che abbiamo creato tanto contro un avversario che, se lo fai giocare, ti mette in difficoltà. Alla fine abbiamo concesso poche cose, soprattutto in ripartenza, ma ci mancherebbe che non le concedi.

L'uscita di Khailoti? Citi ha fatto una grande partita, secondo me ha fatto molto bene in un momento difficile. Mi dipisce per Khailoti, già siamo corti. Chi è entrato ha risposto, e a me interessa questo. Arboscello? Un bell'impatto, soprattutto agonistico e caratteriale, ma anche di qualità: sicuramente un elemento che ci tornerà utile. Io i ragazzi li vedo in settimana, non vedo gente non pronta. Poi avere un impatto non è semplice, ma è chiaro che dobbiamo recuperare e cercare di riempire la rosa nei punti giusti e strategici perché è un campionato complicato. Abbiamo bisogno di tutti, e oggi c'erano poche soluzioni. Mercato? La società sa già cosa si può fare, questa è una cosa della quale parlare anche con il direttore. Abbiamo individuato dove possiamo riempire qualcosina, ci lavoreremo ancora. La sfortuna vuole che ci capitano imprevisti dove già siamo corti. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione e dello spirito messo in campo dalla squadra. La card del primo tempo? La sensazione del giocatore è di essere stato impattato, e quindi abbiamo provato a richiedere. A me sinceramente questa cosa non mi fa impazzire, ho grande fiducia nell'arbitro. Sicuramente è un supporto che aiuta, ci adatteremo e lo studieremo meglio. Quando c'è qualcosa di evidente si richiede: non è semplice, essendo sperimantale. Ciò che non mi piace è il continuo spezzettare il gioco, per me è una cosa assurda. Ci sono pro e contro.