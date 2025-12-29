Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Dossena quale allenatore responsabile della prima squadra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Novara, scelto il successore di Zanchetta: panchina affidata a Dossena, il comunicato
inter under 23
Novara, scelto il successore di Zanchetta: panchina affidata a Dossena, il comunicato
Il nuovo allenatore del club piemontese debutterà domenica 4 gennaio all'U-Power Stadium di Monza contro l'Inter U23 di Vecchi
Le prime esperienze in panchina a partire dal 2019 in Serie D con Crema e Ravenna. Poi le stagioni in Serie C: due nel girone A, dove conduce prima Renate e poi Pro Vercelli ai playoff, una nel girone B con la Spal.
Firma un contratto fino al 30/06/2026. Oggi dirigerà il primo allenamento della squadra allo stadio Piola, coadiuvato da Samuele Olivi, nel ruolo di allenatore in seconda, e Mauro Franzetti, nel ruolo di preparatore atletico.
A mister Dossena e al suo staff il benvenuto a Novara da parte del Club.
(novarafootballclub.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA