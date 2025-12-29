FC Inter 1908
Novara, scelto il successore di Zanchetta: panchina affidata a Dossena, il comunicato

Il nuovo allenatore del club piemontese debutterà domenica 4 gennaio all'U-Power Stadium di Monza contro l'Inter U23 di Vecchi
Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Dossena quale allenatore responsabile della prima squadra.

Le prime esperienze in panchina a partire dal 2019 in Serie D con Crema e Ravenna. Poi le stagioni in Serie C: due nel girone A, dove conduce prima Renate e poi Pro Vercelli ai playoff, una nel girone B con la Spal.

Firma un contratto fino al 30/06/2026. Oggi dirigerà il primo allenamento della squadra allo stadio Piola, coadiuvato da Samuele Olivi, nel ruolo di allenatore in seconda, e Mauro Franzetti, nel ruolo di preparatore atletico.

A mister Dossena e al suo staff il benvenuto a Novara da parte del Club.

(novarafootballclub.it)

