Giuseppe Prestia, difensore centrale classe '93 e capitano della nuova Inter U23, ha rilasciato un'intervista all'interno del Matchday Programme nerazzurro: "Le tante partite che ho giocato mi hanno educato sotto l'aspetto caratteriale e non solo. Oggi mi sento un calciatore che ha tra i suoi punti di forza il fisico, il colpo di testa e la lettura del gioco. Mi piace lavorare per la squadra e sono sempre pronto a dare una mano ai miei compagni, penso che l'esperienza che ho maturato possa essere molto utile in un gruppo molto giovane come il nostro".