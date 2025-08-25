Giuseppe Prestia, difensore centrale classe '93 e capitano della nuova Inter U23, ha rilasciato un'intervista all'interno del Matchday Programme nerazzurro: "Le tante partite che ho giocato mi hanno educato sotto l'aspetto caratteriale e non solo. Oggi mi sento un calciatore che ha tra i suoi punti di forza il fisico, il colpo di testa e la lettura del gioco. Mi piace lavorare per la squadra e sono sempre pronto a dare una mano ai miei compagni, penso che l'esperienza che ho maturato possa essere molto utile in un gruppo molto giovane come il nostro".
Inter U23, Prestia: “Ecco le mie qualità migliori. Idolo? Da buon interista dico…”
Il difensore centrale e capitano della formazione nerazzurra si presenta, dai suoi inizi al suo stile di gioco
"La mia infanzia l'ho vissuta a Palermo, dove ancora oggi ho tutti i miei amici. Il sogno di diventare calciatore l'ho coltivato lì grazie ad una passione enorme che mi ha trasmesso mio padre. L'idolo da bambino? Ovvio, da buon interista non posso che dire Javier Zanetti!".
"Amo le sfide e gioco a calcio anche per questo. Negli anni ho imparato a smorzare la tensione pre-partita e a trasformarla in energia sul campo. Prima di una partita ascolto sempre un po' di musica, studio bene l'avversario e immagino la gara che andrò ad affrontare".
