Prestia: “A livello qualitativo questa squadra in Serie C non c’entra niente. Mancata la vittoria, ma…”

Il difensore e capitano dell'Inter U23 ha commentato in conferenza stampa il pareggio a reti bianche contro il Lumezzane
Fabio Alampi Redattore 

Giuseppe Prestia, difensore e capitano dell'Inter U23, ha commentato in sala stampa il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Lumezzane: "Purtroppo non sono arrivati i tre punti. Tuttavia, secondo me, la squadra ha fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo avuto le nostre occasioni. Ciò che è importante è che la squadra continui nel suo percorso di crescita, anche se i risultati ultimamente non sono state vittorie. Tralasciando la sconfitta con la Triestina, la squadra ha sempre risposto presente secondo me".

"Superiorità numerica non sfruttata? Il problema bisogna porselo quando, pur giocando in superiorità numerica, non generi occasioni. Oggi il loro portiere (Drago - n.d.r. -) è stato il migliore in campo. Quando l'avversario rimane in dieci tende ad abbassarsi e quindi sei obbligato a ricorrere al cross o alle conclusioni da fuori area. La squadra deve rimanere concentrata e compatta visto che la settimana prossima avremo un'altra grande partita. Dobbiamo continuare ad accompagnare la crescita dei ragazzi".

"Sicuramente a livello qualitativo questa squadra in Serie C non c'entra niente. In questi mesi sono migliorati molto nell'idea di come si sta in campo e di come non si debba sempre forzare la giocata, cercando di giocare il più facile possibile e arrivare negli ultimi 25-30 metri a determinare. Secondo me questa è stata la cosa in cui la squadra è cresciuta di più".

