Giuseppe Prestia, difensore e capitano dell'Inter U23, ha commentato in sala stampa il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Lumezzane: "Purtroppo non sono arrivati i tre punti. Tuttavia, secondo me, la squadra ha fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo avuto le nostre occasioni. Ciò che è importante è che la squadra continui nel suo percorso di crescita, anche se i risultati ultimamente non sono state vittorie. Tralasciando la sconfitta con la Triestina, la squadra ha sempre risposto presente secondo me".
inter under 23
Prestia: “A livello qualitativo questa squadra in Serie C non c’entra niente. Mancata la vittoria, ma…”
"Superiorità numerica non sfruttata? Il problema bisogna porselo quando, pur giocando in superiorità numerica, non generi occasioni. Oggi il loro portiere (Drago - n.d.r. -) è stato il migliore in campo. Quando l'avversario rimane in dieci tende ad abbassarsi e quindi sei obbligato a ricorrere al cross o alle conclusioni da fuori area. La squadra deve rimanere concentrata e compatta visto che la settimana prossima avremo un'altra grande partita. Dobbiamo continuare ad accompagnare la crescita dei ragazzi".
"Sicuramente a livello qualitativo questa squadra in Serie C non c'entra niente. In questi mesi sono migliorati molto nell'idea di come si sta in campo e di come non si debba sempre forzare la giocata, cercando di giocare il più facile possibile e arrivare negli ultimi 25-30 metri a determinare. Secondo me questa è stata la cosa in cui la squadra è cresciuta di più".
