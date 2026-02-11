Calligaris 7
Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono
Il portiere nerazzurro è provvidenziale nel seconco tempo, positivi Lavelli e Topalovic, luci e ombre per Kamate e Cocchi
Salva tutto con una parata provvidenziale su Rocca nel secondo tempo.
Cinquegrano 6
Nel primo tempo soffre l'intraprendenza di Iori. Nella ripresa, con l'uscita del numero 21 del Lumezzane, appoggia costantemente la manovra offensiva.
Prestia 6
Meglio rispetto alla prestazione offerta contro la Triestina, ma lontano dai suoi standard.
Stante 6
Fa una grande chiusura nel primo tempo, per il resto ha poco lavoro da fare.
