Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono

Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono

Il portiere nerazzurro è provvidenziale nel seconco tempo, positivi Lavelli e Topalovic, luci e ombre per Kamate e Cocchi
Fabio Alampi Redattore 

Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono- immagine 1

Calligaris 7

Salva tutto con una parata provvidenziale su Rocca nel secondo tempo.

Cinquegrano 6

Nel primo tempo soffre l'intraprendenza di Iori. Nella ripresa, con l'uscita del numero 21 del Lumezzane, appoggia costantemente la manovra offensiva.

Prestia 6

Meglio rispetto alla prestazione offerta contro la Triestina, ma lontano dai suoi standard.

Stante 6

Fa una grande chiusura nel primo tempo, per il resto ha poco lavoro da fare.

