Calligaris 5
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Primavera, pagelle Vicenza-Inter U23: Kaczmarski combatte, Topalovic entra bene
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Primavera, pagelle Vicenza-Inter U23: Kaczmarski combatte, Topalovic entra bene
Niente da fare per i nerazzurri di Vecchi, che cadono 2-1 sul campo della capolista e vincitrice del girone A
Calcola male la traiettoria sul cross di Caferri che porta al gol di Capello, non bene nemmeno in occasione del raddoppio del Vicenza.
Cinquegrano 5,5
In ritardo in occasione del gol di Stuckler, per il resto rimane bloccato nella sua zona di competenza.
Prestia 5,5
In un clima infuocato come quello di oggi c'è bisogno della sua esperienza e della sua leadership. Mezzo voto in meno per la lettura in occasione del secondo gol, un errore non particolarmente grave ma che incide.
Alexiou 6
Non ha responsabilità sui gol del Vicenza, partecipa a quello segnato dall'Inter. (83' Agbonifo)
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