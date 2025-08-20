Amadou Sarr è un nuovo giocatore dell'Albinoleffe. L'ormai ex attaccante dell'Inter U23, classe 2004, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi:
L'attaccante classe 2004 lascia i nerazzurri e si trasferisce a titolo definitivo alla formazione bergamasca
"Sono contento di iniziare questa nuova avventura in maglia AlbinoLeffe. Obiettivi? Quello personale corrisponde a quello di squadra: fare il meglio possibile per questi colori – le prime parole in bluceleste di Amadou Sarr -. Ho già avuto modo di entrare in contatto con l'ambiente seriano quando un paio di settimane fa sono venuto a Zanica per l'amichevole con l'Inter U23: sin da subito mi era parso tutto molto ben organizzato, sensazione corroborata dalla visita odierna al Campus".
(albinoleffe.com)
