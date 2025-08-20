U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'FC Internazionale Milano le prestazioni sportive del calciatore Amadou Sarr, attaccante classe 2004, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027.
Inter, UFFICIALE: Sarr ceduto a titolo definitivo all’Albinoleffe
L'attaccante classe 2004 lascia la formazione U23 nerazzurra e firma un contratto biennale con i bergamaschi
Nativo di Gossas (Senegal), trasferitosi in Italia in giovane età, ha mosso calcisticamente i primi passi con le maglie di Brisighella e Liventina Opitergina, prima dell'appordo nel vivaio dell'Inter nel 2018. Con i nerazzurri ha completato tutta la trafila, sino in Primavera 1 (12 gol in 49 presenze) e Youth League. Nella scorsa stagione, Sarr ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Foggia (17 presenze e 1 gol nel Girone C di Serie C).
Ad Amadou un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.
(albinoleffe.com)
