Nativo di Gossas (Senegal), trasferitosi in Italia in giovane età, ha mosso calcisticamente i primi passi con le maglie di Brisighella e Liventina Opitergina, prima dell'appordo nel vivaio dell'Inter nel 2018. Con i nerazzurri ha completato tutta la trafila, sino in Primavera 1 (12 gol in 49 presenze) e Youth League. Nella scorsa stagione, Sarr ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Foggia (17 presenze e 1 gol nel Girone C di Serie C).