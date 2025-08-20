FC Inter 1908
Inter, UFFICIALE: Sarr ceduto a titolo definitivo all’Albinoleffe

L'attaccante classe 2004 lascia la formazione U23 nerazzurra e firma un contratto biennale con i bergamaschi
Fabio Alampi Redattore 

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'FC Internazionale Milano le prestazioni sportive del calciatore Amadou Sarr, attaccante classe 2004, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nativo di Gossas (Senegal), trasferitosi in Italia in giovane età, ha mosso calcisticamente i primi passi con le maglie di Brisighella e Liventina Opitergina, prima dell'appordo nel vivaio dell'Inter nel 2018. Con i nerazzurri ha completato tutta la trafila, sino in Primavera 1 (12 gol in 49 presenze) e Youth League. Nella scorsa stagione, Sarr ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Foggia (17 presenze e 1 gol nel Girone C di Serie C).

Ad Amadou un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.

(albinoleffe.com)

