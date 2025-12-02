Si è chiuso il programma della sedicesima giornata del girone A di Serie C. Non si ferma più la marcia solitaria del Vicenza, che batte 1-0 il Lecco nello scontro al vertice e vola a +12 sulle inseguitrici: i biancorossi sono, di fatto, con un piede e mezzo già in Serie B. Pareggio per 1-1 nell'altra sfida di alta classifica tra Cittadella e Union Brescia, mentre l'Alcione batte il Trento e sale al quinto posto in classifica. L'Inter U23 (che deve ancora recuperare la gara contro la Dolomiti Bellunesi) è sesta con 26 punti, in fondo la Triestina vince contro la Pro Patria e si avvicina a quota 0.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, la classifica del girone A: dominio incontrastato Vicenza, Inter U23 sesta
inter under 23
Serie C, la classifica del girone A: dominio incontrastato Vicenza, Inter U23 sesta
I biancorossi si portano a +12 sulle inseguitrici e sono con un piede e mezzo già in Serie B, nerazzurri in zona playoff
La classifica:
Vicenza 42, Union Brescia, Lecco 30, Cittadella 28, Alcione 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 23, Trento, Renate, Giana Ermino 20, Novara 19, Lumezzane, Arzignano, Albinoleffe 17, Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA