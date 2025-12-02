I biancorossi si portano a +12 sulle inseguitrici e sono con un piede e mezzo già in Serie B, nerazzurri in zona playoff

Si è chiuso il programma della sedicesima giornata del girone A di Serie C. Non si ferma più la marcia solitaria del Vicenza, che batte 1-0 il Lecco nello scontro al vertice e vola a +12 sulle inseguitrici: i biancorossi sono, di fatto, con un piede e mezzo già in Serie B. Pareggio per 1-1 nell'altra sfida di alta classifica tra Cittadella e Union Brescia, mentre l'Alcione batte il Trento e sale al quinto posto in classifica. L'Inter U23 (che deve ancora recuperare la gara contro la Dolomiti Bellunesi) è sesta con 26 punti, in fondo la Triestina vince contro la Pro Patria e si avvicina a quota 0.