I nerazzurri di Stefano Vecchi, grazie al doppio successo contro Virtus Verona e Pergolettese, hanno scalato posizioni

Si è chiuso il programma della quinta giornata del campionato di Serie C. Nel girone A, importante balzo in avanti dell'Inter U23 che, dopo i successi contro Virtus Verona e Pergolettese, sale al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Davanti continuano a comandare Vicenza e Lecco, uniche squadre ancora imbattute, seguite dall'Union Brescia. Dietro le prime tre c'è già un buco di 3 punti, con Pergolettese e Pro Vercelli quarte a quota 9. In fondo, prova a uscire dalle sabbie mobili la Triestina, costretta a partire da un pesantissimo -20.