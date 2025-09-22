Si è chiuso il programma della quinta giornata del campionato di Serie C. Nel girone A, importante balzo in avanti dell'Inter U23 che, dopo i successi contro Virtus Verona e Pergolettese, sale al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Davanti continuano a comandare Vicenza e Lecco, uniche squadre ancora imbattute, seguite dall'Union Brescia. Dietro le prime tre c'è già un buco di 3 punti, con Pergolettese e Pro Vercelli quarte a quota 9. In fondo, prova a uscire dalle sabbie mobili la Triestina, costretta a partire da un pesantissimo -20.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, la classifica del girone A dopo la quinta giornata: Inter U23 in zona playoff
inter under 23
Serie C, la classifica del girone A dopo la quinta giornata: Inter U23 in zona playoff
I nerazzurri di Stefano Vecchi, grazie al doppio successo contro Virtus Verona e Pergolettese, hanno scalato posizioni
La classifica del girone A:
Vicenza, Lecco 13, Union Brescia 12, Pergolettese, Pro Vercelli 9, Inter U23, Renate, Alcione 8, Arzignano 7, Trento, Albinoleffe, Virtus Verona, Giana Erminio 5, Dolomiti Bellunesi, Novara, Cittadella 4, Lumezzane 3, Pro Patria, Ospitaletto 2, Triestina -12.
© RIPRODUZIONE RISERVATA