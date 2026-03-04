FC Inter 1908
Serie C, la classifica del girone A: Vicenza, manca solo la matematica. Inter U23 ottava

Il punto dopo la trentesima giornata di campionato: giochi quasi fatti sia per la promozione che per la retrocessione
Si è chiuso il programma della trentesima giornata di Serie C. Nel girone A cade il Vicenza capolista, che perde in casa contro il Trento ma, complice la contemporanea sconfitta dell'Union Brescia per mano dell'Albinoleffe, rimane a +16 a otto giornate dal termine della regular season, avvicinandosi sempre di più alla promozione. Terza vittoria consecutiva per il Renate, sempre più in risalita, mentre dietro si allarga in maniera quasi definitiva il divario delle ultime tre (Virtus Verona, Pro Patria e Triestina), ormai condannate alla retrocessione. L'Inter U23, dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Cittadella, rimane in zona playoff in ottava posizione.

La classifica

Vicenza 72, Union Brescia 56, Trento, Renate 51, Lecco 50, Alcione 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Albinoleffe 37, Arzignano, Ospitaletto 34, Pergolettese, Dolomiti Bellunesi 32, Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4.

