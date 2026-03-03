Calligaris 6,5
Serie C, pagelle Cittadella-Inter U23: Amerighi bella sorpresa, Kamate inventa. Topalovic…
L'esterno arrivato a gennaio dalla Cavese dimostra di poter giocare su entrambe le fasce, allo sloveno manca un ultimo step
Dà sicurezza alla squadra con uscite in presa alta e continui richiami ai compagni di squadra. Non può nulla sul gol di Rabbi.
Cinquegrano 6,5
Copre le spalle a Kamate, limitando al minimo le sue sgroppate in avanti.
Stante 7
Schierato in mezzo al posto di capitan Prestia, tira su un muro che regge quasi fino al fischio finale. Qualche sbavatura, ma all'interno di una prestazione di sostanza e carattere.
Alexiou 7
Stesso discorso fatto per Stante: non sempre perfetto stilisticamente, ma solido ed efficace.
