Il campionato di Serie C 2025/26 sta per cominciare: nel weekend andranno in scena le partite della prima giornata. Grande curiosità per l'Inter U23, al debutto assoluto nella competizioni dopo aver vinto all'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Lumezzane. I nerazzurri di Vecchi affronteranno lunedì 25 agosto il Novara di Zanchetta, ex tecnico della Primavera interista.
I nerazzurri di Stefano Vecchi, dopo il successo in Coppa Italia contro il Lumezzane, debuttano in campionato
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro sarà diretto da Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi di Roma 1 e Alessandro Rastelli di Ostia Lido, con Gianmarco Vailati di Crema come quarto uomo.
