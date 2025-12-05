Diciassettesima giornata del girone A del campionato di Serie C: l'Inter U23 di Stefano Vecchi, reduce dalla deludente sconfitta contro la Dolomiti Bellunesi, torna in campo affrontando l'Arzignano.
Diciassettesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, di nuovo in campo dopo il ko contro la Dolomiti Bellunesi
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 7 dicembre alle ore 12:30, sarà diretto da Domenico Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Antonio Aletta di Avellino e Simone Mino di La Spezia. Quarto umoo sarà Francesco Zago di Conegliano, Leo Posteraro di Verona operatore FVS.
