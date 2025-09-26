Settima giornata del girone A del campionato di Serie C. L'Inter U23, reduce da tre vittorie consecutive, sarà di scena domenica sera sul campo del Lumezzane, già affrontato e sconfitto nel primo turno di Coppa Italia.
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma alle ore 20:45, sarà diretto da Cristiano Ursini della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cufari di Torino e Nicola Di Meo di Nichelino. Francesco Aloise di Voghera sarà il quarto uomo, Vittorio Consonni di Treviglio l'operatore FVS.
