Serie C, l’Inter U23 affronta domenica sera il Lumezzane: la designazione arbitrale

Trasferta nelle provincia bresciana per i nerazzurri di Vecchi, reduci da tre vittorie consecutive in campionato
Fabio Alampi Redattore 

Settima giornata del girone A del campionato di Serie C. L'Inter U23, reduce da tre vittorie consecutive, sarà di scena domenica sera sul campo del Lumezzane, già affrontato e sconfitto nel primo turno di Coppa Italia.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma alle ore 20:45, sarà diretto da Cristiano Ursini della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cufari di Torino e Nicola Di Meo di Nichelino. Francesco Aloise di Voghera sarà il quarto uomo, Vittorio Consonni di Treviglio l'operatore FVS.

