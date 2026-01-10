FC Inter 1908
Cinquegrano: “Dicono somigli a Bellanova, ma spero di diventare come…”

Cinquegrano: “Dicono somigli a Bellanova, ma spero di diventare come…” - immagine 1
Simone Cinquegrano, esterno destro dell’Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo della Pro Patria: “Stare in Prima Squadra crea un bagaglio importante, per stare con l’Inter vuol dire comunque...
Simone Cinquegrano, esterno destro dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo della Pro Patria: "Stare in Prima Squadra crea un bagaglio importante, per stare con l'Inter vuol dire comunque che devi andare al loro ritmo ed è una bellissima esperienza. Con i miei compagni di Under 23 mi trovo davvero bene, sono molto contento che oggi abbiamo trovato i tre punti e speriamo di continuare così".

Cinquegrano: “Dicono somigli a Bellanova, ma spero di diventare come…”- immagine 2
"C'è tanto da migliorare. Ogni giorno per me è una lotta per fare meglio. Ogg penso di essere tortrnato giù con un bag,. sono contento di aver fatto questa prestazione".

Cinquegrano: “Dicono somigli a Bellanova, ma spero di diventare come…”- immagine 3
"Bellanova? Me l'hanno detto in tanti che gli assomiglio. Io guardo a Dumfries, vorrei essere come lui, un martello, fare gol come lui. Purtroppo non sono riuscito a vederlo tanto. Spero di diventare come lui e di fare un'ottima".

