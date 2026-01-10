Simone Cinquegrano, esterno destro dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo della Pro Patria: "Stare in Prima Squadra crea un bagaglio importante, per stare con l'Inter vuol dire comunque che devi andare al loro ritmo ed è una bellissima esperienza. Con i miei compagni di Under 23 mi trovo davvero bene, sono molto contento che oggi abbiamo trovato i tre punti e speriamo di continuare così".