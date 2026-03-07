Calligaris 6,5
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, pagelle Inter U23-Albinoleffe: Topalovic fra le poche luci, gli attaccanti non incidono
inter under 23
Serie C, pagelle Inter U23-Albinoleffe: Topalovic fra le poche luci, gli attaccanti non incidono
Ottava gara consecutiva senza vittorie per i nerazzurri di Vecchi, che continuano a pagare la scarsa concretezza in avanti
Può poco o nulla sul gol dell'Albinoleffe, per il resto è sempre attento e presente in uscita.
Cinquegrano 6
Confermato ormai stabilmente nel terzetto arretrato, soffre poco in fase difensiva. Costretto al cambio dopo un contrasto a inizio ripresa. (57' Re Cecconi)
Stante 6
Parte bene, preciso e puntuale in anticipo sugli avversari. Avrebbe forse potuto fare qualcosa in più sullo slalom di Parlati.
Alexiou 6
Poco lavoro da sbrigare, ma non ha la brillantezza dei giorni migliori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA