Ottava gara consecutiva senza vittorie per i nerazzurri di Vecchi, che continuano a pagare la scarsa concretezza in avanti
Fabio Alampi 

Calligaris 6,5

Può poco o nulla sul gol dell'Albinoleffe, per il resto è sempre attento e presente in uscita.

Cinquegrano 6

Confermato ormai stabilmente nel terzetto arretrato, soffre poco in fase difensiva. Costretto al cambio dopo un contrasto a inizio ripresa. (57' Re Cecconi)

Stante 6

Parte bene, preciso e puntuale in anticipo sugli avversari. Avrebbe forse potuto fare qualcosa in più sullo slalom di Parlati.

Alexiou 6

Poco lavoro da sbrigare, ma non ha la brillantezza dei giorni migliori.

