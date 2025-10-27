fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, pagelle Inter U23-Cittadella: Cocchi pericolo costante, La Gumina sfortunato

Serie C, pagelle Inter U23-Cittadella: Cocchi pericolo costante, La Gumina sfortunato

L'esterno sinistro dei nerazzurri mette in mostra il suo mancino fatato, l'attaccante viene fermato solo dai legni
Serie C, pagelle Inter U23-Cittadella: Cocchi pericolo costante, La Gumina sfortunato- immagine 1

Calligaris 6

Salvato dalla traversa prima e dal palo poi, si vede spuntare Salvi da due passi e non può far nulla per evitare il gol.

