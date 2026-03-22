Calligaris 6,5
inter under 23
Serie C, pagelle Inter U23-Dolomiti Bellunesi: notte fonda, Topalovic unica luce
Rischia di combinarla grossa dopo nemmeno un minuto con un rinvio errato, ma se poi l'Inter resta formalmente in partita fino a metà ripresa è anche merito dei suoi interventi su Mignanelli e Marconi nel primo tempo.
Cinquegrano 6
Con uno svarione rischia di regalare un gol alla Dolomiti Bellunesi, nel recupero si toglie la soddisfazione di segnare, ma è troppo tardi.
Prestia 5,5
La sua partita dura meno di mezz'ora a causa di un problema muscolare. Non impeccabile in occasione del gol di Clemenza, quando non accorcia sull'avversario concedendogli campo prima della conclusione. (28' Stante)
Alexiou 6
Reattivo dopo meno di due minuti quando perfeziona una parata di Calligaris evitando il tap in di un giocatore della Dolomiti Bellunesi. Nella ripresa stringe i denti e resta in campo nonostante fosse evidentemente infortunato.
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