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Serie C, pagelle Inter U23-Dolomiti Bellunesi: notte fonda, Topalovic unica luce

Il centrocampista sloveno prova a creare qualcosa, ma intorno a lui c'è il nulla: tradiscono anche gli over
Fabio Alampi Redattore 

Serie C, pagelle Inter U23-Dolomiti Bellunesi: notte fonda, Topalovic unica luce- immagine 1

Calligaris 6,5

Rischia di combinarla grossa dopo nemmeno un minuto con un rinvio errato, ma se poi l'Inter resta formalmente in partita fino a metà ripresa è anche merito dei suoi interventi su Mignanelli e Marconi nel primo tempo.

Cinquegrano 6

Con uno svarione rischia di regalare un gol alla Dolomiti Bellunesi, nel recupero si toglie la soddisfazione di segnare, ma è troppo tardi.

Prestia 5,5

La sua partita dura meno di mezz'ora a causa di un problema muscolare. Non impeccabile in occasione del gol di Clemenza, quando non accorcia sull'avversario concedendogli campo prima della conclusione. (28' Stante)

Alexiou 6

Reattivo dopo meno di due minuti quando perfeziona una parata di Calligaris evitando il tap in di un giocatore della Dolomiti Bellunesi. Nella ripresa stringe i denti e resta in campo nonostante fosse evidentemente infortunato.

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