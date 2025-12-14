fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, pagelle Inter U23-Giana Erminio: follia Melgrati, l’attacco non punge

inter under 23

Serie C, pagelle Inter U23-Giana Erminio: follia Melgrati, l’attacco non punge

Deludono gli over, si salvano in pochi: nerazzurri stanchi e con poche idee, non convincono le scelte di Vecchie
Fabio Alampi Redattore 

Serie C, pagelle Inter U23-Giana Erminio: follia Melgrati, l’attacco non punge- immagine 1

Melgrati 4,5

Dopo una serie di ottime prestazioni commette una follia inspiegabile e inaccettabile da parte di uno come lui, lasciando i suoi in 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA