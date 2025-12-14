Melgrati 4,5
Serie C, pagelle Inter U23-Giana Erminio: follia Melgrati, l’attacco non punge
Deludono gli over, si salvano in pochi: nerazzurri stanchi e con poche idee, non convincono le scelte di Vecchie
Dopo una serie di ottime prestazioni commette una follia inspiegabile e inaccettabile da parte di uno come lui, lasciando i suoi in 10.
