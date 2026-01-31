fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, pagelle Inter U23-Pergolettese: Topalovic pennella calcio, pendolino Cinquegrano

I nerazzurri di Vecchi evitano la sconfitta nonostante qualche sbavatura di troppo e scarsa precisione in attacco
Calligaris 5,5

Beffato dalla deviazione di Alexiou in occasione del gol, graziato dal palo a fine primo tempo. Non .

Stante 5,5

Al cospetto della sua squadra, non replica la prova di Lecco: qualche sbavatura con il pallone tra i piedi, non sempre reattivo quando puntato. (64' Agbonifo)

Prestia 5,5

Non sempre impeccabile, appare in affanno anche su palloni apparentemente semplici.

Alexiou 6

Di nuovo in campo dopo la squalifica, partecipa molto alla costruzione del gioco. Sfortunato nella deviazione che causa il gol della Pergolettese.

