Calligaris 5,5
Serie C, pagelle Inter U23-Pergolettese: Topalovic pennella calcio, pendolino Cinquegrano
I nerazzurri di Vecchi evitano la sconfitta nonostante qualche sbavatura di troppo e scarsa precisione in attacco
Beffato dalla deviazione di Alexiou in occasione del gol, graziato dal palo a fine primo tempo. Non .
Stante 5,5
Al cospetto della sua squadra, non replica la prova di Lecco: qualche sbavatura con il pallone tra i piedi, non sempre reattivo quando puntato. (64' Agbonifo)
Prestia 5,5
Non sempre impeccabile, appare in affanno anche su palloni apparentemente semplici.
Alexiou 6
Di nuovo in campo dopo la squalifica, partecipa molto alla costruzione del gioco. Sfortunato nella deviazione che causa il gol della Pergolettese.
