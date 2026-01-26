Calligaris 6,5
Serie C, pagelle Lecco-Inter U23: Kamate ritrovato, La Gumina leader. Stante, che rientro!
Splendida prestazione da parte dei nerazzurri di Vecchi, che se la giocano alla pari e vincono contro la seconda in classifica
Il rischio di finire sotto assedio era grande, invece si ritrova per larghi tratti del match inoperoso. Attento nelle uscite, sempre concentrato.
Cinquegrano 7
Confermato per scelta e per esigenza come braccetto, controlla bene Furrer e accompagna spesso l'azione in fase offensiva.
Prestia 7
Giganteggia al centro della difesa, non lascia passare neanche uno spillo.
Stante 7
Reduce da quattro panchine consecutive, viene rispolverato da Vecchi e non sbaglia nulla al cospetto di Sipos, capocannoniere del campionato. Che rientro!
