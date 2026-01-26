fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, pagelle Lecco-Inter U23: Kamate ritrovato, La Gumina leader. Stante, che rientro!

Splendida prestazione da parte dei nerazzurri di Vecchi, che se la giocano alla pari e vincono contro la seconda in classifica
Fabio Alampi Redattore 

Calligaris 6,5

Il rischio di finire sotto assedio era grande, invece si ritrova per larghi tratti del match inoperoso. Attento nelle uscite, sempre concentrato.

Cinquegrano 7

Confermato per scelta e per esigenza come braccetto, controlla bene Furrer e accompagna spesso l'azione in fase offensiva.

Prestia 7

Giganteggia al centro della difesa, non lascia passare neanche uno spillo.

Stante 7

Reduce da quattro panchine consecutive, viene rispolverato da Vecchi e non sbaglia nulla al cospetto di Sipos, capocannoniere del campionato. Che rientro!

