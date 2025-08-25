Melgrati 6,5
Serie C, pagelle Novara-Inter U23: Topalovic disegna calcio, Cocchi come in Primavera
Le pagelle di Fcinter1908: i nerazzurri conquistano un buon punto, il centrocampista sloveno sale in cattedra
Dimostra di non essere qui solamente per una questione "romantica": nel primo tempo si guadagna il voto in pagella con un grande intervento, guida i compagni con autorità.
