Calligaris 6,5
Serie C, pagelle Renate-Inter U23: Berenbruch ci prova, Kamate fantasma. Zanchetta e Agbonifo…
Prestazione deludente da parte dei nerazzurri, alla quinta gara consecutiva senza vittorie: si salvano in pochi
Può poco sui due gol del Renate, nel finale tiene in vita i suoi con una grande parata.
Stante 6,5
Solido in fase difensiva, partecipa attivamente anche in costruzione, non la sua dote migliore. Da una sua iniziativa nasce la rete del momentaneo pareggio di Berenbruch. (79' Cinquegrano)
Prestia 6
Pochi problemi contro gli attaccanti del Renate, ma anche lui avrebbe potuto fare qualcosa di diverso sulla corsa solitaria di Ekuban.
Alexiou 5,5
Commette qualche sbavatura, ma nel complesso non soffre particolarmente. Sul secondo gol del Renate, però, è grave il fatto di non commettere fallo e di lasciar correre Ekuban per 50 metri.
