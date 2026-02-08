Calligaris 5,5
Serie C, pagelle Triestina-Inter U23: Topalovic e Alexiou non bastano. Prestia, errori pesanti
Il capitano commette delle ingenuità che costano caro. Molto male il centrocampo, l'attacco non riesce a pungere
Parte bene, con alcune uscite in presa alta che danno coraggio alla squadra. Pecca di troppa fiducia quando prova a replicare per la terza volta, ma travolgendo Kaczmarski e provocando il pareggio della Triestina. Insicuro nei rinvii anche nella ripresa.
Cinquegrano 5,5
Riportato nel ruolo di braccetto, soffre la poca intesa con il nuovo arrivato Amerighi e l'intraprendenza di D'Urso.
Prestia 5
Inaccettabile da uno con la sua esperienza la leggerezza che costa un calcio di rigore nel recupero del primo tempo. Spesso in ritardo, Vecchi lo toglie nella ripresa. (77' Zouin)
Alexiou 6,5
Subito duro e deciso nei contrasti, sblocca il punteggio con una bella girata di testa. Costretto a uscire nei . (58' Stante)
