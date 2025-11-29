Ancora una volta la Serie C fa registrare un fallimento a stagione in corso. Questa volta è il turno del Rimini (girone B), che è stato ufficialmente escluso dal campionato con effetto immediato. La FIGC, infatti, ha revocato l'affiliazione al club romagnolo, che era già stato messo in liquidazione, e tutti i suoi tesserati si ritrovano ora senza vincoli contrattuali.