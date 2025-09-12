I nerazzurri, dopo aver pareggiato le prime due partite di campionato, sono alla ricerca del primo successo

Torna in campo l' Inter U23 : i nerazzurri di Stefano Vecchi, dopo il rinvio dell'ultima partita contro la Virtus Verona, affrontano all'U-Power Stadium di Monza il Lecco, primo in classifica nel girone A con 7 punti e reduce dal convincente successo per 3-0 contro le Dolomiti Bellunesi.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 14 settembre alle ore 15, sarà diretta da Domenico Castellone della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Francesco Tagliaferri di Faenza e Tommaso Mambelli di Cesena, con Enrico Cappai di Cagliari come quarto uomo e Dario Testaì di Catania come operatore FVS.