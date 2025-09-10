Thomas Sandon, difensore del Vicenza, ospite di Rigorosamente Calcio ha parlato delle principali rivali per la vittoria del girone A del campionato di Serie C: "Cittadella? Bisogna prepararla al meglio, penso che ti venga naturale perché la vivi in modo diverso visto l'avversario. Insieme al Brescia sono le principali contendenti, mi aspetto molto anche dal Trento, penso sia una bellissima squadra. Come tutte le U23 sarà fastidiosa anche l'Inter, poi è allenata da mister Vecchi che conosciamo bene".