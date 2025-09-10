FC Inter 1908
Vicenza, Sandon: “Rivali? L’Inter U23 sarà fastidiosa, conosciamo bene Vecchi”

Il difensore biancorosso ha speso parole di apprezzamento nei confronti della formazione nerazzurra, futura rivale in Serie C
Fabio Alampi Redattore 

Thomas Sandon, difensore del Vicenza, ospite di Rigorosamente Calcio ha parlato delle principali rivali per la vittoria del girone A del campionato di Serie C: "Cittadella? Bisogna prepararla al meglio, penso che ti venga naturale perché la vivi in modo diverso visto l'avversario. Insieme al Brescia sono le principali contendenti, mi aspetto molto anche dal Trento, penso sia una bellissima squadra. Come tutte le U23 sarà fastidiosa anche l'Inter, poi è allenata da mister Vecchi che conosciamo bene".

