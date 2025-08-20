Alessandro Fontanarosa è un nuovo giocatore dell'Avellino. Il difensore classe 2003 lascia a titolo definitivo e torna a giocare in Serie B dopo le esperienze con Cosenza, Reggiana e Carrarese.
Questo il comunicato ufficiale:
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fontanarosa. Nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 7 febbraio 2003 il difensore campano ha firmato con il club un contratto triennale.
Cresciuto nei settori giovanili di Empoli ed Inter tra i professionisti ha indossato le maglie di Cosenza, Reggiana, Carrarese ed Inter U23.
In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionando 35 presenze nel campionato di serie B ed un solo gettone in Coppa Italia di serie C nella corrente stagione sportiva.
Benvenuto in Irpinia Alessandro!
(usavellino1912.com)
