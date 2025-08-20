Il difensore classe 2003 lascia l'U23 nerazzurra e torna a giocare in Serie B dopo le esperienze con Cosenza, Reggiana e Carrarese

Alessandro Fontanarosa è un nuovo giocatore dell'Avellino. Il difensore classe 2003 lascia a titolo definitivo e torna a giocare in Serie B dopo le esperienze con Cosenza, Reggiana e Carrarese.