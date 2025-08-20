FC Inter 1908
Inter, UFFICIALE: Fontanarosa ceduto a titolo definitivo all’Avellino, il comunicato

Il difensore classe 2003 lascia l'U23 nerazzurra e torna a giocare in Serie B dopo le esperienze con Cosenza, Reggiana e Carrarese
Fabio Alampi Redattore 

Alessandro Fontanarosa è un nuovo giocatore dell'Avellino. Il difensore classe 2003 lascia a titolo definitivo e torna a giocare in Serie B dopo le esperienze con Cosenza, Reggiana e Carrarese.

Questo il comunicato ufficiale:

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fontanarosa. Nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 7 febbraio 2003 il difensore campano ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto nei settori giovanili di Empoli ed Inter tra i professionisti ha indossato le maglie di Cosenza, Reggiana, Carrarese ed Inter U23.

In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionando 35 presenze nel campionato di serie B ed un solo gettone in Coppa Italia di serie C nella corrente stagione sportiva.

Benvenuto in Irpinia Alessandro!

(usavellino1912.com)

