FC Lumezzane è lieto di annunciare l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Motta in prestito dall'FC Inter fino al termine della stagione.
Inter, UFFICIALE: Motta ceduto in prestito fino al termine della stagione al Lumezzane
Il terzino sinistro classe 2005 lascia l'U23 nerazzurra e si trasferisce a titolo temporaneo al club bresciano
Terzino sinistro classe 2005 natio di Milano è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter con cui ha vinto lo scudetto Primavera la scorsa stagione.
"Motta è il profilo che cercavamo per completare la batteria dei terzini sinistri, – il commento del direttore sportivo Simone Pesce – arriva da un vivaio importante, ha tecnica, gamba e tanta fame. Insieme a Pagliari formeranno una coppia importante e di qualità".
(fclumezzane.it)
