Terzino sinistro classe 2005 natio di Milano è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter con cui ha vinto lo scudetto Primavera la scorsa stagione.

"Motta è il profilo che cercavamo per completare la batteria dei terzini sinistri, – il commento del direttore sportivo Simone Pesce – arriva da un vivaio importante, ha tecnica, gamba e tanta fame. Insieme a Pagliari formeranno una coppia importante e di qualità".