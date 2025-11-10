La Lega Pro ha comunicato il rinvio di Dolomiti Bellunesi-Inter U23, gara inizialmente in programma per sabato 15 novembre, a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale.
UFFICIALE: rinviata Dolomiti Bellunesi-Inter U23, ecco quando si giocherà
La Lega Pro ha comunicato lo spostamento della gara dei nerazzurri di Vecchi, inizialmente in programma per sabato 15 novembre
La partita, valevole per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C, verrà disputata mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:30.
