FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 UFFICIALE: rinviata Dolomiti Bellunesi-Inter U23, ecco quando si giocherà

inter under 23

UFFICIALE: rinviata Dolomiti Bellunesi-Inter U23, ecco quando si giocherà

UFFICIALE: rinviata Dolomiti Bellunesi-Inter U23, ecco quando si giocherà - immagine 1
La Lega Pro ha comunicato lo spostamento della gara dei nerazzurri di Vecchi, inizialmente in programma per sabato 15 novembre
Fabio Alampi Redattore 

La Lega Pro ha comunicato il rinvio di Dolomiti Bellunesi-Inter U23, gara inizialmente in programma per sabato 15 novembre, a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C, verrà disputata mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:30.

Leggi anche
Vicenza, Gallo: “Partita straordinaria, vittoria meritata. Inter ha qualità e talento”
Vecchi: “Se vuoi salire di categoria, questo è il livello. Se i ragazzi si illudono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA