Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha commentato in conferenza stampa il successo contro l'Inter U23 : "Abbiamo fatto una partita straordinaria, abbiamo vinto meritatamente, non mi ricordo un tiro in porta dell'Inter. Abbiamo subito un rigore giustamente, perchè c'è stato un fallo ed è giusta l'espulsione, su questo nulla da eccepire. La squadra ha continuato a giocare, ha dato dimostrazione di essere concreta, organizzata, abbiamo sfruttato una delle occasioni che abbiamo avuto pur rimanendo in 10".

"Ho cercato di creare una mentalità ai ragazzi che possa essere vincente sempre. Se rimani in 10, se sei attento, puoi portare qualcosa a casa. Ho camiato le caratteristiche della squadra, passando al 4-3-2. L'obiettivo era quello di crearsi un'occasione, abbiamo fatto gol e vinto meritatamente. Bisogna essere concentrati al 46' come al 92', non si può fare interventi più leggeri e meno importanti. Leverbe ha fatto fallo, giusto il rigore e giusta l'espulsione, la trattenuta è volontaria. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, non va bene giocare in 10 e non va bene regalare un uomo. Siamo rimasti in 10 contro la squadra peggiore, l'Inter grande qualità, palleggio, talenti in campo".