Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha commentato in conferenza stampa il successo contro l'Inter U23: "Abbiamo fatto una partita straordinaria, abbiamo vinto meritatamente, non mi ricordo un tiro in porta dell'Inter. Abbiamo subito un rigore giustamente, perchè c'è stato un fallo ed è giusta l'espulsione, su questo nulla da eccepire. La squadra ha continuato a giocare, ha dato dimostrazione di essere concreta, organizzata, abbiamo sfruttato una delle occasioni che abbiamo avuto pur rimanendo in 10".
Vicenza, Gallo: “Partita straordinaria, vittoria meritata. Inter ha qualità e talento”
Il tecnico biancorosso ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto contro i nerazzurri di Vecchi
"Ho cercato di creare una mentalità ai ragazzi che possa essere vincente sempre. Se rimani in 10, se sei attento, puoi portare qualcosa a casa. Ho camiato le caratteristiche della squadra, passando al 4-3-2. L'obiettivo era quello di crearsi un'occasione, abbiamo fatto gol e vinto meritatamente. Bisogna essere concentrati al 46' come al 92', non si può fare interventi più leggeri e meno importanti. Leverbe ha fatto fallo, giusto il rigore e giusta l'espulsione, la trattenuta è volontaria. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, non va bene giocare in 10 e non va bene regalare un uomo. Siamo rimasti in 10 contro la squadra peggiore, l'Inter grande qualità, palleggio, talenti in campo".
