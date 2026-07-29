Sfide affascinanti, piazze blasonate e trasferte impegnative per i nerazzurri di Stefano Vecchi
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."
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La notizia era praticamente certa da mesi, ora è diventata ufficiale: l'Inter U23 giocherà nel girone C di Serie C. I nerazzurri di Vecchi nella prossima stagione affronteranno il raggruppamento del Sud Italia: avversari forti e blasonati come Bari, Catania e Salernitana, giusto per fare qualche nome, oltre a ulteriori difficoltà dal punto di vista logistico. Una sfida stimolante e affascinante per la seconda squadra interista.
Il girone C:
Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento.
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