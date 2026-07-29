VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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La notizia era praticamente certa da mesi, ora è diventata ufficiale: l'Inter U23 giocherà nel girone C di Serie C. I nerazzurri di Vecchi nella prossima stagione affronteranno il raggruppamento del Sud Italia: avversari forti e blasonati come Bari, Catania e Salernitana, giusto per fare qualche nome, oltre a ulteriori difficoltà dal punto di vista logistico. Una sfida stimolante e affascinante per la seconda squadra interista.

LIVIGNO, ITALY - JULY 21: Head Coach of FC Internazionale U23 Stefano Vecchi during the FC Internazionale U23 Training Session at Centro Sportivo Acquagranda on July 21, 2026 in Livigno, Italy. (Photo by Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Il girone C:

Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento.