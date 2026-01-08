Di Luka Topalovic si è occupato recentemente Ultimo Uomo, inserendo il giocatore dell' Inter nella lista dei 50 migliori giovani da tenere d'occhio. "Sa resistere al pressing" è la didascalia che sintetizza una scheda ricca di segnali e sensazioni positive, che accompagnano le prestazioni del giocatore dell'U23.

"La Slovenia sembra benedetta dal talento sportivo in questi anni e Luka Topalovic potrebbe essere il prossimo nome (anche se può rappresentare anche la Croazia). In questa stagione si sta mettendo in mostra in Serie C con l'Inter Under-23 con cui ha già segnato 4 gol. La sua facilità di calcio e la confidenza con il pallone tra i piedi sono abbastanza impressionati, soprattutto quando deve difendersi dal pressing. Ma Topalovic ha buone qualità anche senza palla, in interdizione e negli intercetti, pur senza avere un fisico ancora molto sviluppato. La sensazione è che siamo davanti a una bella mezzala offensiva".