Fabio Alampi Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 18:32)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Novara: "Partita dominata dall'inizio alla fine, abbiamo concesso zero perché l'occasione di Valdesi quando la facciamo noi non viene nemmeno calcolata, quando la fanno gli altri... Noi ne abbiamo avute molto di più e molto più pericolose. Il secondo tempo l'abbiamo fatto sicuramente meglio, ed è stato un predominio totale, l'unico rischio la ripartenza con qualche giocatore forte ed esperto come quelli che ha il Novara. C'è il rimpianto e il rammarico di non aver raccolto una vittoria che sarebbe stata strameritata.

Re Cecconi ha fatto un'ottima gara, chi conosce la categoria sa che Lanini è un giocatore da doppia cifra ogni stagione, molto forte: lui lo ha difeso molto bene, ma non solo lui: tutti hanno fatto una gran gara oggi, soprattutto in crescendo. Una gara dove ci abbiamo creduto e spinto fino alla fine per portare a casa una vittoria che sarebbe stata meritata".

"Topalovic? È un ragazzo che ha qualità, soprattutto nella finalizzazione e nel tiro. È un centrocampista che ha 7-8 gol in canna a stagione, ne ha già fatti 3-4 quest'anno L'importante è che si creino i presupposti, nel secondo tempo li abbiamo creati per arrivare a calciare in area o a tu per tu con il portiere. Dobbiamo aspettarci questo, poi i gol arriveranno: è chiaro che vogliamo essere più incisivi, ultimamente non stiamo concretizzando quello che riusciamo a creare.

Kamate? Quel ruolo lo ha fatto solo come esterno offensivo, ora gli si chiede qualche volta di ripiegare e lo fa anche bene, oggi ha fatto un gran secondo tempo, nel primo è stato poco servito, nel secondo è stato travolgente. Poi anche da lui è mancata la stoccata vincente, l'assist vincente. Quando crei occcasioni da gol, questo è quello che vuole l'allenatore".

"Il passaggio al 3-4-2-1? È una scelta, un'opportunità che abbiamo. La sensazione che ho io è che abbiamo tanti ragazzi sullo stesso livello, poi sta a me e a noi valutare chi può giocare una partita, sta ai ragazzi entrare con impegno e diventare decisivi. A volte possiamo giocare con due trequartisti, abbiamo anche tanti attaccanti bravi, oggi ce ne mancavano parecchi e nonostante questo siamo stati forti, e avevamo lo stesso giocatori da mettere dentro. Siamo contenti di questo e di quello che stiamo facendo con questo modulo, ma abbiamo fatto bene anche prima, è un po' per dare continuità a quello che stiamo facendo. A Brescia abbiamo perso una partita al 93', facendo molto bene anche lì".