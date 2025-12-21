Si chiude il girone di andata del girone A di Serie C: i nerazzurri cercano la vittoria che manca da quattro giornate

Fabio Alampi Redattore 21 dicembre - 19:45

Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Inter U23, in programma domani sera: "Vogliamo tornare a vincere in casa, a partire dal match contro l'Inter U23, un avversario molto difficile, squadra piena di talento, con tanti giocatori di valore e qualche esperto che accompagna la crescita di questi ragazzi. Voglio rivedere consapevolezza, dal punto di vista tecnico e tattico".

"La partita contro l'Inter U23? L'abbiamo preparata bene, con grande attenzione. È una squadra piena di talento, con giovani di valore atletico e tecnico, hanno messo dentro giocatori come Prestia e Fiordilino, che ha giocato alla Feralpi Salò, è molto bravo, conosce il gioco, sa tenere unita la squadra, hanno La Gumina davanti. Poi penso a Kamate, Spinaccè, Alexiou. È una squadra che gioca, con un allenatore capace come Vecchi, che conosce molto bene la categoria, e spesso ha giocato per vincere i campionati. In 8 partite in trasferta ne hanno vinte 6, pareggiata una e persa una: un aspetto da tenere in grande considerazione, fuori casa ha sempre fatto molto bene. Recupereranno qualche giocatore che era andato in Prima Squadra per la Supercoppa, giocatori importanti. Un avversario pericoloso".

"Vecchi è un allenatore bravo, l'Inter U23 è una squadra che sa quando deve pressare, quando deve aspettare, ha idee importanti anche in fase di sviluppo, ha principi molto chiari e sa stare in campo. È vero che nell'ultimo periodo qualche risultato è venuto meno, ma l'ultima sono rimasti in 10 per quasi 70 minuti e hanno perso solo 1-0. Il confine tra vincere, pareggiare o perdere sarà molto sottile".