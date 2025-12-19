Ultima giornata del girone di andata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta interna contro la Giana Erminio e senza vittorie da quattro partite, chiude il 2025 affrontando in trasferta l'Union Brescia.
Serie C, termina il girone di andata: la designazione arbitrale di Union Brescia-Inter U23
I nerazzurri di Vecchi chiudono l'anno affrontando la formazione bresciana: appuntamento a lunedì sera, ore 20:30
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20:30, sarà diretta da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Simone Della Mea di Udine e Paolo Tomasi di Schio, con Alessandro Pizzi di Bergamo come quarto uomo e Usman Ghani Arshad di Bergamo operatore FVS.
